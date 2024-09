Marina, la joven de 27 años que lleva 20 días en paradero desconocido: "la policía sigue investigando"

La madre de la desaparecida ha explicado que los padres de él solo le dicen que vaya a recoger sus cosas, que se han ido sin decir a dónde. “No me quieren dar más pistas”, cuenta.

La joven se fue sin la ropa, el móvil y dos perros de quienes no se separaba nunca, afirma su madre. “Esto es lo que más me chocó, sobre todo, porque no se separaba de una de sus perras ni para dormir”, añade.