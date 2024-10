Lo primero que hay que saber es que tener DNI es obligatorio a partir de los 14 años, según la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como la "Ley Mordaza". Esta ley establece que, aunque no es obligatorio llevar el DNI siempre encima, sí lo es identificarse cuando la autoridad lo requiera. En otras palabras, no portar el DNI no es, en sí mismo, motivo de sanción, pero si un agente de la autoridad te lo solicita, debes poder identificarte.