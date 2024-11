Admiten a trámite la demanda de desahucio contra las exmonjas de Belorado

También se señala el 23 de enero de 2025 para la práctica del lanzamiento, en caso de no comparecer el demandado en legal forma, de acuerdo con la información facilitada por el Arzobispado.

Sin embargo, no afecta a las cinco monjas mayores, que no fueron excomulgadas al considerar que no tomaban parte del cisma religioso, y que actualmente constituyen la comunidad monásticas de Belorado, a ojos del Arzobispado, y residen legalmente en el convento, han apuntado.