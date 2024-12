En junio de 2021, la Ertzaintza abrió diligencias por otro episodio de estas características, por presuntas amenazas por parte del mismo hombre, pero en esa ocasión la víctima no interpuso denuncia. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de San Sebastián llamó a declarar a la víctima, que se acogió a su derecho a no prestar declaración y no quiso continuar con el procedimiento. El ahora acusado tampoco quiso declarar cuando fue localizado, por lo que finalmente se sobreseyó el caso.