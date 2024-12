El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la denuncia que interpuso el productor musical Nacho Cano contra la jueza que le investiga por presuntos delitos contra los extranjeros y los trabajadores, ya que no cumple los requisitos legales y además no se aprecia que la magistrada haya incurrido en irregularidades al instruir la causa.

Según ha informado el TSJM, la Sala de lo Civil y lo Penal rechaza admitir a trámite la denuncia "al no reunir dicho escrito los requisitos exigibles legalmente para que pueda surtir efectos y carecer además de naturaleza delictiva los hechos que el relato presentado atribuye a la denunciada", que es el mismo criterio que sostiene la Fiscalía.

En primer lugar los magistrados argumentan que la denuncia no cumple los requisitos, ya que "la simple denuncia firmada por los letrados que ejercen la defensa jurídica de los denunciantes, no se ajusta a las exigencias legales", ya que no optaron por la formulación de una querella "como de manera incontestable exige la Ley Orgánica del Poder Judicial" ni tampoco se otorgó el poder de representación "especial" que se requiere en estos casos.