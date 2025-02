La Fiscalía de EEUU reveló recientemente que el hombre serbio-estadounidense no será condenado a pena de muerte y, según ha podido saber el portal web de Informativos Telecinco este viernes, algunas personas del entorno de Ana, como su amiga íntima Sanna Rameau , lo agradecen, ya que las autoridades del país norteamericano "están colaborando con varios países europeos" en su búsqueda y, de dictarse la pena capital, "no podrían ayudar" en esas tareas. Podría ser cadena perpetua .

"Me parece natural que Estados Unidos no pida la pena de muerte. La Unión Europea no la acepta. Y se está haciendo todo lo posible por encontrar el cuerpo de Ana. Sé que el FBI y la policía española están trabajando muy duro para dar con ella. También están trabajando con ellos la policía italiana y la serbia, según tengo entendido", explica en este medio la mujer sueca, con la que Ana compartió numerosos viajes y aventuras.