Así, trasladan a su representación legal que ponga en conocimiento de la autoridad policial los nuevos datos, "una versión incompatible" con lo acreditado a raíz del juicio que se celebró por el homicidio y encaminada a "obtener notoridad" ante los medios . En un escrito, el homicida desvelaba además que no fue él quien la descuartizó, sino un tío suyo ya fallecido, médico forense y a quién pidió consejo, cuando comprobó que había fallecido en una de sus naves ubicadas en el distrito de Usera.

Tras ello, manifestaba que desea informar de la localización de los restos no hallados para que las víctimas puedan poner fin a su dolor, indicando que se puso en contacto con su tío ya fallecido tras comprobar que su pareja había muerto por sus conocimientos médicos: "Tomamos la tremendamente equivocada y errónea decisión de ocultar lo sucedido , deshaciéndonos del arma y el cadáver, conviniendo que sería Miguel quien lo hiciera, mientras yo simulaba una vida lo más normal posible".

Sin embargo, señalaba que no conoce el lugar exacto, dado que no lo habría acompañado. El escrito iba acompañado de un plano de la situación y la zona, según la recuerda, para "favorecer su localización y se ofrece a aportar cuantos detalles conozco y que entiendan necesarios para la localización". "Pido sinceramente perdón a la familia de Heidi por este actuar y con esta explicación no quiero reducir ni aminorar lo más mínimo mi responsabilidad, que asumo absolutamente y con todas sus consecuencias", agregó.