Lucía afirma que no puede más con las excusas y las faltas de respeto

La madre de Romeo explica todo a través de un vídeo donde no puede contener las lágrimas de la impotencia

Una madre de Sevilla con tres niños con ataxia pide no aparcar en plazas de movilidad reducida: “Ponte en su lugar, no en su sitio”

Lucía, madre de Romeo, un niño ciego, ha estallado en las redes sociales por el uso irregular de las plazas reservadas a personas con movilidad reducida que muchos no respetan. Lo que para una persona pueden ser ‘dos minutos de nada’, para aquellas personas que lo necesitan es toda una odisea para llegar a su destino.

En este caso Lucía afirma que no pude más con las excusas y las faltas de respeto. Ella muy gustosa ofrecería la tarjeta a aquellos que quieren aparcar en los lugares reservados, para ella no es un placer.

Gracias a la insolidaridad de aquellos que no tienen respeto y no se ponen en el lugar de los demás, Lucía y el pequeño Romeo han tenido que andar durante un largo camino bajo la lluvia, llegando empapados.

La madre de Romeo explica todo a través de un vídeo donde no puede contener las lágrimas de la impotencia que siente.

"Hay que respetar"

“Buenos días, sabéis que nunca me enfado, pero es que estoy hasta las mismísimas narices de que no se respete los aparcamientos de movilidad reducida.

Me da igual la disculpa, me da igual que sea un minuto, me da igual que sea para descargar. Me da igual que sea para lo que tu quieras. Esto (la tarjeta) sirve para aparcar en ello, si no tienes esta tarjeta no puedes aparcar. Hay que respetar.

¿Por qué?, porque hoy hemos llegado a nuestro destino calados como una sopa porque la plaza de aparcamiento de movilidad reducida estaba aparcada por un señor que me ha hecho así, un disculpas. Ha dejado a la persona que tenía que dejar, ha venido y yo me he tenido que esperar. Mientras tanto yo me he ido a buscar otro sitio porque no tengo por qué esperar cuando yo llego a mi hora.

Me provoca mucha rabia esto y estoy cansada de pelear, estoy cansada de llamar a la policía, estoy cansada de que no se respeten los sitios de movilidad reducida. Porque su tú quieres aparcar aquí te la cambio, que yo no la quiero, que para mí esto es una putada.”

Junto al vídeo ha escrito un texto: “Es que no es justo. Pongámonos en el lugar del otro, ¿tanto cuesta?

Hoy ha sido una disculpa, pero otros días, en lugar de eso, encima se encaran contigo.

¡Basta ya! Estoy y estamos muy cansados”.

