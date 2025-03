Así consta concretamente en su informe titulado 'A día de hoy no tengo nada', donde la organización insiste también en otras vulneraciones , como "fallos a la hora de garantizar su documentación para no quedar en desamparo cuando cumplen la mayoría de edad", o en "la identificación adecuada a menores con necesidades especiales o alguna condición de vulnerabilidad".

Según la organización, varios de los menores con los que habló Amnistía Internacional relataron haber presenciado o sufrido represalias por trabajadores de los centros, incluyendo castigos, la privación de comida , retirada del abono transporte, o confiscación de sus teléfonos o del dinero de bolsillo, que luego no les era devuelto. También hablan de amenazas de traslados a centros concretos que los chicos entrevistados identificaron como lugares donde las condiciones de vida eran muy malas o el trato por parte de los trabajadores no era adecuado.

Al respecto, Amnistía Internacional denuncia también falta de coordinación entre las instituciones y clama contra la " saturación " en los 82 centros que actualmente forman la red canaria de acogida a menores , si bien recalcan y enfatizan que no es la única dificultad para crear hogares para los niños migrantes no acompañados.

"Nunca me informaron de que podían pedir asilo, cuando llegué me llevaron a un centro (de adultos) de emergencia para inmigrantes, donde estuve un mes. Luego cuando me hicieron las pruebas de determinación de la edad, vieron que tenía solo 15 años y me llevaron a un centro de menores, estuve yendo al colegio pero tuve que dejarlo cuando estaba a punto de sacarme la ESO, por cumplir la mayoría de edad. A día de hoy no tengo nada, ni pasaporte, ni nada", ha señalado a AI Seydou, un joven maliense de 19 años que llegó a Canarias en 2020 y de cuyo testimonio se hace eco el organismo.