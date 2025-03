En una entrevista para RNE, el exportero que no quiere hacerse una traqueostomía : "Hace dos o tres años firmé mis últimas voluntades y en aquel momento dije totalmente convencido de hacerme traqueostomía, pero hoy os tengo que decir que totalmente convencido, no me la voy a hacer".

"Tengo admiración por las personas afectadas que he conocido que se han hecho la traqueostomía y le han dado un sentido a su vida, pero yo siento que no voy a tener la calidad de vida suficiente para estar contento, para disfrutar", ha aclarado. "Prefiero marcharme un poco antes, pero con la sensación de que mi vida ha sido plena hasta el último día".

Unzué reconoce que, aunque le gustaría seguir comentando partidos, su estado de salud no le permite mantener el ritmo de las retransmisiones en directo. "Llevo casi cuatro años en la silla de ruedas, pero poco a poco y, sobre todo este invierno, después de un par de bronquitis, he notado que el tema respiratorio me frena un poco más y me va limitando", se sinceró.