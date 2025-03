Confirmado el crimen machista de Andrea en Burgos, la quinta víctima mortal en 2025

" Nuestro compromiso es inquebrantable : no descansaremos hasta que ninguna mujer más tenga que vivir con miedo", añade en una publicación a la que acompaña con la etiqueta #NiUnaMenos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado también su más absoluta condena a este feminicidio, el primero en Castilla y León en 2025.

Su pareja, un militar de 43 años también de origen colombiano y nacionalidad española, ha confesado el crimen, que deja huérfano al hijo de ella, con el que ambos convivían en un piso en Burgos. El acusado, antes de admitir los hechos, había incurrido en diferentes contradicciones y no había denunciado la desaparición. Posteriormente, señaló a los agentes que acabó con la vida de Andrea después de que llevase a su hijo a una actividad durante el fin de semana. No había denuncias de malos tratos, pero estaban en proceso de separación. Ella no soportaba la agresividad del hombre.