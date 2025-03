Lo fundamenta en que, cuando hay menores implicados , primero ellos tienen que analizar si la obra vulnera o no sus derechos y, en este caso, no se había analizado. También ha enviado un escrito a la editorial del libro, Anagrama, en el que advierte que valora emprender acciones legales.

Anagrama de momento ha suspendido todo el proceso, a la espera de que los servicios jurídicos analicen la situación. No han tardado en manifestarse las voces que defienden que hay que pararlo todo para no incurrir en una revictimización de la madre de los niños. "No se puede dar en ningún caso voz a los asesinos, a los violentos. No se puede revictimizar todavía más a esa mujer", ha indicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo.