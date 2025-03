Valladolid clama contra las macroganjas y las plantas de biogás

Alrededor de 700 personas, según fuentes policiales, han recorrido este sábado las calles de Valladolid para respaldar la manifestación convocada por los movimientos vecinales de Castilla y León y reivindicar que la Comunidad "no es un basurero" bajo el lema '¡No es progreso, es destrucción! Stop a las macrogranjas y macroplantas de biogás en Castilla y León'.

La concentración ha iniciado desde la Plaza de Colón de la capital vallisoletana en torno a las 11.30 horas, donde asociaciones y ciudadanos de todas las provincias castellanoleonesas han alzado pancartas al ritmo de los tambores de las batucadas con proclamas como 'Ni en tu pueblo ni en el mio' o 'No seremos la España sacrificada' y otras más específicas a cada municipio como 'San Estebán de Gormáz no es un vertedero', todo esto acompañado del grito 'Nuestra agua no se vende, se defiende', en rechazo a la contaminación de residuos de los canales.