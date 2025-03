La magistrada presidenta del tribunal del jurado que declaró por unanimidad culpable de asesinato al acusado por el doble crimen de Liaño, por matar en diciembre de 2021 a su hasta entonces pareja y al bebé de ambos, de once meses, ha dictado sentencia y le ha impuesto una pena de 25 años por causar la muerta a su expareja y la prisión permanente revisable por el asesinato de su hija .

Pero "pasados unos minutos se dio la vuelta y volvió a la vivienda", de modo que una hora después su pareja, "a quien no se le había avisado por la Guardia Civil de que el acusado no había sido ingresado en prisión y que, por tanto, continuaba en libertad, regresó creyendo que él no estaba en la misma, llevando a la niña en brazos".