El yerno de esta mujer, que la acompañó cuando fue a ver a Teresa al hospital, ha testificado que oyó a la anciana decir "me han intentado matar" , algo que para la defensa del acusado es una contradicción con respecto a lo que este hombre declaró en su día en el juzgado, ya que entonces no fue tan preciso.

También ha declarado un agente de la Guardia Civil de Tráfico que ha explicado que el accidente de tráfico en el que resultó herida la mujer tuvo lugar en una línea recta en la que no suele haber siniestros y que su investigación concluyó que el coche no había frenado. Cuando llegaron al lugar el acusado les dijo que la anciana no solía llevar el cinturón de seguridad puesto y que se les había atravesado un animal, y no indagaron más allá del siniestro porque no podían sospechar que fuese un accidente intencionado.