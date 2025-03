Primeras reacciones a la absolución de Dani Alves por un delito de agresión sexual: "Gracias a Dios"

Según ha explicado Manu Marlasca, la sentencia habla de una falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante y explica que, ante "las insuficiencias probatorias acuerda la revocación de la sentencia", una resolución absolutoria que dará mucho que hablar y que en todo caso no repara los daños: "Si existió la agresión no se repara a la víctima, si no existió la agresión no se repara a Dani Alves por pasar más de un año en prisión".