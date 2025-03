La madre del niño con parálisis cerebral agredido pide calma: "No queremos que se ataque a esos chicos"

Carmen ha explicado también que, durante una reunión celebrada en el día de ayer con la directora del centro, llegó a sentirse muy mal: "Ella me dijo que al haber hecho público esto que le hacen a mi hijo he provocado que se ataque a los acosadores en redes sociales. Salí de allí llorando y ya no por mi hijo, si no por los otros niños. Yo no controlo las redes sociales, pero mis dos hijas y los primos de Antonio están intentando poner calma en este asunto y están pidiendo que no se ataque a estos chicos, porque no es eso lo que buscamos",