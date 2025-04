José Rabadán atacó a las víctimas con una katana y un cuchillo. Luego, trasladó los cuerpos al cuarto de baño. Cogió el teléfono móvil, algo de dinero y se marchó de casa sobre las 07:00 horas. El 3 de abril, fue arrestado Barcelona y confesó su autoría. "Creo que su criterio es que cometió un hecho porque jugó con el mal . Había entrado en libros de sastanismo y en temas complicados sobre el sentimiento del mal y eso le llevó al hecho. No sabe explicar qué pasó . Yo le vi mucho miedo en profundizar en lo que le había llevado a hacer eso. Cuando fue arrestado salió una imagen suya sonriente y contento. Y recuerdo que el inspector jefe de aquel entonces me dijo entonces que no había visto un hecho tan dramático y con tanta sangre", añade Urra, que considera que el joven "no sufría un trastorno grave" a la hora de cometer los hechos, ya que "no se repitió ese trastorno nunca más".

Y hay otro punto que destacar en todo este suceso. Javier Urra asegura que, ahora que se habla sobre el libro 'El odio', que trata el caso de José Bretón, viene bien recordar que tuvo "una oferta de una editorial para publicar un libro sobre la historia de José Rabadán" y se negó rotundamente: "Siempre dije que no se podía hacer. Porque, una vez comete el hecho, lo último que tiene que ser es famoso y ganar dinero. Tiene que quedar en su conciencia y, como hizo Rabadán, tienes que irte donde sea a arrepentirte y ser buena persona. Pero no puede pasar lo que ha pasado con Bretón, que está lleno de odio. Lo que tiene que hacer es callarse. Ya habló en el juicio y no tiene que hablar más. Los niños no murieron, los mataron. Y la palabra hay que dársela a la víctima. En todo caso, a Ruth. Porque la justicia no existiría sin la víctima. Y si la víctima no se siente respaldada, la gente lo que hará será no denunciar. No se puede caer en el morbo. Y no entro en la libertad de expresión, pero no puede estar por encimar de derechos como la intimidad de la infancia".