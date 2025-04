Una mujer narra quiénes son esos extraños seres que ve constantemente cerca suyo

Susi no cree que se deba a su medicación, ya que lleva desde los 38 años tomándola

En 'Tardear' reciben a una mujer que vive una pesadilla. Ella es Susi, de 71 años, quien desde que se operó hace cuatro meses de los ovarios asegura ver a seres cabezudos con el pelo largo cerca suyo.

Por eso, el programa de Verónica Dulanto y Frank Blanco da un espacio para que detalle qué es exactamente lo que ve y cuál que que es el motivo de estas visiones.

¿Cómo son estos seres?

El programa se pregunta si Susi reconoce las caras de estos seres que se le aparecen, pero para nada es así. "No conozco a ninguno de estos muertos. Veo como en las películas del s. XV personas con pelucas, con nariz gorda y se me ponen uno encima del otro, en el lado... También gente joven como virgencitas monísimas y se van amontonando y la habitación está llena", señala.

Sin embargo, ella no puede comunicarse con los muertos. Lo único que ve es que "mueven los labios" sin llegar a emitir ningún sonido. "Cuando apago la tele, ahí aparecen y duermo con la luz encendida", asegura. O sea, Susi solo ve a estos seres en su casa, nunca en la calle: "Se me aparecen a partir de las 12 o la una de la mañana cuando apago la luz y entonces me llenan la habitación".

Una situación que asusta enormemente a Susi, quien llegó a acudir a una vidente en busca de ayuda: "Me dijo que rezara pero me pongo nerviosa y se me olvida hasta el padre nuestro del miedo que me dan".

Las explicaciones médicas a este extraño caso

Susi le contó su caso a la reumatóloga y esta le dijo que iba a consultarlo. Aún así ella cree que se debe a su esclerosis sistémica "y será que se me ha puesto en el cerebro también".

Sin embargo, el programa sí que ha consultado a un especialista y este les ha dicho que "quizá a raíz de la operación has desarrollado una especial sensibilidad digna de estudio", señala Verónica Dulanto.

Susi asegura haber visto a Jesucristo

Aunque estas visiones se hicieron más constantes a raíz de operarse los ovarios, lo cierto es que dos días antes a su Susi se le apareció alguien que reconoció al instante: "Vi a Jesucristo aparecerse en la ventana de donde duermo. Lo reconocí hasta de perfil porque en Francia hay un pintor italiano que lo pintó perfecto".