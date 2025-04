Tras lo ocurrido, el afectado, identificado como Ahmed Tommouhi, reclamó una indemnización que, ahora, en una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (AN), ha rechazado, desestimando el recurso que presentó contra la decisión del Ministerio de Justicia de rechazar su reclamación administrativa.

Respecto a lo primero, la AN indica que ya se le liquidó correctamente cuando se hizo el cálculo con los años de condena y, en cuanto a lo segundo, lo descarta.

La Audiencia Nacional no aprecia "el invocado error judicial en los términos de error craso o evidente", explicando que "no basta una sentencia de revisión", como la que dictó el Tribunal Supremo, "sino que de la misma se debe inferir un error craso o evidente", no siendo el caso.