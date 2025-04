Exclusiva | Las pruebas que acorralan a la influencer: "Me dijo que ella me iba a ayudar"

'El Programa de Ana Rosa' ha presentado las pruebas que hay contra la influencer por el robo de medio millón de euros a un empresario

El atestado en las declaraciones ante el juez deja al descubierto las contradicciones de la famosa

Los mensajes entre la influencer detenida y el empresario víctima de un robo de medio millón de euros: "Estoy con paranoia"

En septiembre de 2024 se produjo un robo de más de 300.000 euros a un empresario mexicano en relojes, joyas y en dinero en efectivo. Tras el robo fueron detenidas tres personas, dos presuntos ladrones y una influencer. 'El Programa de Ana Rosa' ha presentado las pruebas que hay contra la influencer, Marta Hermoso, que, de momento ha declarado antes el juez como investigada.

Las declaraciones de los acusados muestran varias contradicciones entre ellos: "Hablé con una prostituta para quedar en el hotel a las 11.30. La mujer dice que suba a otra habitación porque está allí con un cliente. Subí y hablamos en la puerta", comenzaba uno de los presuntos ladrones.

La prostituta le habría informado entonces de los bienes que tenía el empresario en la habitación: "Me dijo que no quería mantener relaciones, que estaba con otro cliente esos días y me quería informar de que ese cliente tenía cinco relojes y un taco de dinero y me propuso que se los quitase", explicaba el presunto ladrón.

Marta Hermoso insistió al empresario para verse el día del robo

Sin embargo, la influencer asegura que ese día estaba en otro sitio: "El día 28 estuve en la peluquería a las 11.56, a las 15.00 en un restaurante y a las 17.32 en mi casa. No vi a Enrique en todo el día".

Uno de los presuntos ladrones, en cambio, apunta directamente a Marta como cómplice del robo: "Me dijo que ella me iba a ayudar: primero iría a comer con él, sacándole así de su habitación y así yo podría robarle los relojes de la caja fuerte. Me dijo que tenía hasta las 17.00 h. porque después de comer iría a un coto de caza donde el cliente practica tiro".

Tras la declaración del presunto ladrón, se encuentra una coincidencia, el día del robo Marta insistió al empresario para salir a comer por mensaje: "Podemos ir a verte a lo del tiro, no sé. Contesta y organizamos. ¿Y si vamos a verte a lo del tiro? o ¿Maybe is too much?".

Los mensajes entre la influencer y el empresario