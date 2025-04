Juango Ospina, su abogado, ha visitado este viernes el plató de 'El programa de Ana Rosa' y no ha dudado en defender su inocencia. En primer lugar, ha descartado que su cliente se dedique a la prostitución, tal y como algunas fuentes aseguran: "Ella vino a Madrid a trabajar en moda y diseño y era una conocida relaciones públicas. No ejerce la prostitución como se dice, ni es mujer de compañía, ni scort. A mí no me consta", ha asegurado.