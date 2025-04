La presunta influencer se defiende de todas las acusaciones lanzadas sobre ella : "Jamás he sido chica de compañía ni nada relacionado con eso, ni yo ni nadie de mi entorno. Que yo sepa ninguna de mis amigas, de todas las que conozco, se han dedicado jamás a ello. Es una insinuación que me hace especialmente daño porque tengo mi vida, tengo mi familia y son acusaciones muy, muy graves", ha comenzado.

Esta influencer ha destacado lo perjudicada que se está viendo: "Hasta hace dos días estaba organizando eventos con bastantes personalidades populares, pero todas estas noticias que se vierten sobre mí han puesto en barbecho mi trabajo. Pido a todo el mundo que está hablando sobre mí que tengan conciencia de lo que están diciendo, que se pongan en la piel de la otra persona porque el día de mañana puede ser su hermana, su novia, su hija, su sobrina... y que no hay derecho a lo que están haciendo conmigo. Yo creo en la justicia, no tengo nada que ver con ese robo y lo demostraré ante un juez cuando lo tenga que demostrar, pero todo lo demás creo que ha sido totalmente desproporcionado el daño que me están haciendo. Estoy teniendo que ir al hospital con ataques de ansiedad, no duermo, no como... Los amigos que tengo a mi lado saben lo que estoy pasando. No se lo deseo realmente ni a mi peor enemigo