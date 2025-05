Según han precisado fuentes del Ministerio de Igualdad, si se logra que el cambio se introduzca en el Código Penal, la pena se impondría al penado y solo podría ir dirigida al agresor . No obstante, una editorial o medio de comunicación no podría publicar nada al no tener el contenido, ya que el delincuente tendría prohibido trasladárselo como tal.

"Aquí una persona tiene su libertad de contar su versión, por muy reprobable que pueda parecer su versión o lo que tenga que contarnos. ¿Cuál es el límite? Que no haya un insulto o que nos revele información que sea digamos, familiar o personal, que no sea veraz y que no tenga una relevancia pública", ha apuntado. Igualmente, Teruel cree que 'El Odio' se acabará publicando, ya que "más allá de su acierto" y de "su calidad literaria", no movería los límites de la libertad de creación artística. "Y, por tanto, lo veo un libro perfectamente publicable en nuestro ordenamiento, de acuerdo con las líneas constitucionales que están muy consolidadas", ha augurado.