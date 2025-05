Así vivieron los ciudadanos el gran apagón sufrido en España

Hay quienes en algún momento de la mañana del apagón se acordaron de la pandemia, otros se acordaron del famoso kit de emergencia y las radios a pilas. Verse sin teléfono y no poder comunicarnos se hizo largo. ¿Cómo lo recuerda la gente en la calle? No ha pasado ni una semana y ya nos parece una eternidad.

Por otro lado, a la pregunta de "¿Qué echó Ud. más en falta durante el tiempo que duró el apagón", un 60% sitúa "la falta de electricidad en su casa para realizar diferentes tareas (cocinar, mantener medicamentos o alimentos en la nevera, etc.)". Un 55,5 % ubica como prioritario el hecho de que no funcionaran los teléfonos (fijos o móviles); un 26,3 % lamenta sobre todo que no funcionaran ni internet, ni las redes; un 9,8 % que no operaran las tarjetas de crédito; y un 7,4 % la imposibilidad de repostar combustible en las gasolineras.