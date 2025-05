Sandra Salinas 16 MAY 2025 - 13:05h.

El niño consiguió alertar a emergencias y ahora está bajo la tutela de la Xunta de Galicia, aunque el padre reclama su custodia

Atado, encerrado en un baño y con una bolsa en la cabeza, esto es lo que tuvo que vivir un menor de ocho años presuntamente a manos de su madre. Él mismo logró desatarse, alertar a emergencias y la policía consiguió liberarlo. Ahora, su padre lucha por retomar el contacto con él, ya que acusa a la madre de denunciarle sistemáticamente por maltrato, cargos de los que ha sido absuelto, y de intentar quitarle al niño diciendo que no es su hijo biológico.

En el hospital, los servicios médicos encontraron marcas compatibles con agresiones físicas en el niño. Mientras tanto, la madre está ingresada, se está evaluando su estado de salud y la Xunta de Galicia se ha hecho cargo de la tutela del menor ya que también hay un proceso judicial abierto por presunta violencia de género contra la madre.

El llamamiento del padre del niño

José es el padre del niño y, en directo en ‘Vamos a ver’, nos contaba que su hijo está “físicamente bien” pero no emocionalmente. El menor no está con él porque la Xunta les comunicó su decisión, darle la tutela a una familia anexa por parte de la madre.

Esto sucede porque, según cuenta Jose, estuvo tres años “sin ver” al menor porque “a la madre no le dio la gana”. Cuenta que estos años los han vivido entre “vaivenes de pleitos” que hicieron pasar el tiempo, afectando a su relación con el niño: “Él va quitándose apego, arraigo y la manipulación que sufrió en mi contra fue surtiendo su efecto”.

A lo largo de ese tiempo, fue denunciado por violencia de género en varias ocasiones, aunque ha sido sistemáticamente absuelto y consiguió retomar las visitas con su hijo en febrero en un punto de encuentro, decisión que tomaron para que vieran que solo quería recupera a su hijo

“Vaya via crucis”, decía Joaquín Prat escuchando su testimonio y Jose apuntaba que ha habido más y es que, en determinado momento de este pleito, se le comunicó que no era el padre biológico del pequeño, algo que no ha podido comprobar pero que no le importa: “Se me otorgó a mí la paternidad con todos los efectos, es una forma de quitarme a mí del medio. No sé si es mi hijo biológico pero eso no cambia nada, soy padre a todos los efectos”.