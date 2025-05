Gonzalo Barquilla 20 MAY 2025 - 21:43h.

Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, asegura que las autoridades deben mantener la "prevención" tras la liberación de 'Nanysex'

Sale de la cárcel 'Nanysex', uno de los peores pederastas de España, tras cumplir su condena

Álvaro Iglesias, conocido como 'Nanysex', es considerado uno de los pederastas más peligrosos de nuestro país. Dirigía una red de pederastas de la que formaban otros tres hombres que también fueron condenados y pasó más de 40 años en la cárdel por cometer aberraciones contra bebés y menores. Sin embargo, ahora, tras haber cumplido la condena que le impusieron, ha sido puesto en libertad.

Ante esta noticia, la asociación SOS Desaparecidos informó en sus redes sociales que "durante su estancia en tercer grado", 'Nanysex' "continuó consumiendo pornografía infantil" en el centro de inserción social en el que se encontraba. Por ello, la asociación ha planteado si la liberación de este hombre supone un riesgo sobre el que se debería advertir a la población y si habría que informar sobre el lugar en el que se establece.

Joaquín Amills, el presidente de SOS Desaparecidos, asegura en el portal web de Informativos Telecinco que, "cuando la ciencia es incapaz a través de terapias y otros instrumentos de que una persona deje una actitud, después de ser condenado y tener un enorme número de víctimas, no es justo que sea puesto en libertad".

Joaquín Amills subraya que "hay que respetar el derecho de las víctimas y el de la prevención"

"De nuevo asistimos a que el victimario tenga muchos derechos, y muy pocos las víctimas. Y es más, ¿dónde queda la prevención? ¿dónde queda el que miles de padres y madres sientan que pueden estar protegidos de una persona de este tipo, así como del peligro que supone? Ha quedado demostrado que, estando en la cárcel, ha seguido consumiendo pornografía (en la prisión de Valdemoro y en Alcalá). Y si no era pornografía, revistas no pornográficas en las que buscaba a los menores de edad", precisa el presidente de SOS Desaparecidos.

Amills cree que "habría que tomar medidas en este asunto": "Esta persona no se ha redimido. Y, cuando alguien no puede redimirse, la prisión permanente es una opción. Sobre todo, antes que el riesgo de que este tipo de personas en libertad siga dañando a menores. Porque ya no solamente ha sido el daño que hizo en el momento, sino el trauma para el resto de sus vidas y el cambio radical que han sufrido sus familias". "Habría que hacer un gran análisis de todo, porque hay que respetar todos los derechos, por supuesto, como el derecho del victimario y del condenado, pero también el derecho de las víctimas y, sobre todo, el de la prevención".

'Nanysex', un pederasta muy peligroso que atacó a sus víctimas sin escrúpulos

Amills se pronuncia de esta forma en contra de la libertad de 'Nanysex'. Hablamos de un pederasta muy peligroso. En 2008 fue condenado a 58 años de cárcel tras ser acusado de cinco delitos de abusos sexuales y seis de corrupción de menores, unos hechos cometidos contra al menos cinco víctimas (de Collado Villalba, en Madrid, y Lo Pagán, en Murcia) entre 2002 y 2004. Posteriormente, en 2009, el Tribunal Supremo redujo la pena a 44 años y medio por una aplicación "indebida" de la agravante de "abuso de confianza".

'Nanysex' llegó a reconocer en sede judicial que abusaba de niños de entre uno y tres años valiéndose de su condición de canguro. Un padre le llegó a agredir en el tribunal al escuchar sus relatos atroces. Para captar a sus víctimas, el pederasta, que trabajaba habitualmente en una tienda de informática y regentaba un cibercafé en Murcia, publicaba un anuncio en Internet y en los periódicos. Las autoridades siempre le vigilaron de cerca. Sin embargo, ahora, tras cumplir la pena determinada, según indican las autoridades, puede obtener la libertad, la cual ha despertado gran debate.