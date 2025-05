Madre de la víctima de 'los Bustamante': "Este sufrimiento no se lo deseo a nadie en el mundo"

Nuria Morán 22 MAY 2025 - 12:19h.

'Los Bustamante' y 'Los Justitos', los dos clanes enfrentados en Rota, no entierran su hacha de guerra. Ahora que el presunto asesino de José Luis ha quedado en libertad, todo se complica aún más.

Con el puño en alto, la mano en el corazón y algún que otro gesto obsceno, 'el Bulito' celebra su puesta en libertad. Es uno de los detenidos por el tiroteo de Rota el pasado 22 de marzo.

Ahora, tras su salida de prisión, donde ha estado menos de un mes, el juez de Rota ha decidido dejarle en libertad porque considera que no estuvo directamente implicado en el tiroteo.

La familia de José Luis, la víctima, sigue clamando justicia y 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar con Carmen, la madre del asesinado, que no entiende cómo dos meses después del crimen y todavía hay presuntos implicados en la calle: "No entiendo nada, de verdad que no entiendo nada, que me han matado a mi niño. Y que estén tan tranquilos por ahí haciendo vídeos y mandando mensajitos de amenazas...", comienza.

Carmen continua: "¿Cómo no va a estar por el asesinato si el estaba pegando tiros también? Ahí estaban todos los Bustamante, todas las mujeres... estaban todos. Son una banda de criminales, de verdad que son personas muy malas ¿Tú sabes la pena tan grande que tenemos en nuestras vidas? De la manera que me han matado a mi niño. Esto no es justo, de verdad. Nosotros lo que queremos es justicia, que se los lleven a todos y que a todos los que hicieron el crimen de mi hijo los metan. De la manera que le han quitado su vida... Este sufrimiento no se lo deseo a nadie en el mundo. Que ya no voy a ver más a mi niño de mi vida".

La madre de José Luis se lamenta: "Que mi niño tenía dos chicos y cuando preguntan por él a mí se me parte el alma: "¿Y mi padre? ¿Y mi padre?" ¿Y ahora qué les dice una? Me callo la boca, me meto en el cuarto y me hincho a llorar? Yo lo que quiero es mucha justicia, que cojan a todos 'los Bustamante', que no los dejen en ningún lado, que los echen de donde los vean porque son personas que se pelean con todo el mundo entero", sentencia rota de dolor.