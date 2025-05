Sandra Salinas 22 MAY 2025 - 13:46h.

Julio Uzal entrevistaba a 'la reina de la burundanga' a su llegada al juicio y Natalia se mostraba molesta por lo que se ha dicho de ella en otras jornadas del juicio

Hablamos en exclusiva con 'La reina de la Burundanga': "Me arrepiento de lo que he hecho"

Compartir







La llamada 'reina de la burundanga' se enfrenta al juicio en el que se le acusa de haber drogado a gente de su entorno más cercano para robarles dinero. Ella ha aducido que tiene adicción al juego, aunque reconoce que drogó a dos personas y habla de una deuda de 200.000 euros a la que tenía que hacer frente. Además, a su salida del juzgado se enfrentaba al reportero de 'Vamos a ver', Julio Uzal, a quien le reprochaba su crónica de otros días del juicio.

"¿Vas a declarar?", le preguntaba el reportero a su llegada a la última sesión del juicio, una cuestión a la que Natalia, la aludida, replicaba del modo más inesperado: "No, voy a dormir, como dices tú".

La Fiscalía pide ahora 25 años de prisión para Natalia, que estos días ha escuchado en sede judicial el relato de las supuestas víctimas. Al parecer, ella ha reconocido ser adicta al juego y haber envenenado a dos amigas a las que ha pedido perdón.

"Engañé a mi padre para que me diera dinero diciéndole que Hacienda me había puesto una multa importante", ha declarado, añadiendo que se le agotaba el tiempo para devolver una deuda de 200.000 euros: "Comenzaron a amenazarme con una querella por estafa. Si no tenía el dinero para jugar, me volvía loca, intentaba sacarlo de donde fuera".

Tras la jornada judicial, Julio Uzal nos contaba que Natalia parecía más preocupada por lo que pasa "fuera de la sala" que de lo que está por venir: "Me ha sorprendido porque yo no pensaba que estuviera tan al tanto de los medios, nosotros, desde la objetividad, lo que hice fue describir lo que veía y es verdad que su actitud era esa, se ha dormido, se ha recostado... En fin, estaba con el móvil, parece que le preocupa menos los 25 años que Fiscalía pide para ella que lo que hemos hablado.

La 'reina de la burundanga' se niega a hablar ante los micrófonos de 'Vamos a ver'

"Para ti no voy a hablar", decía Natalia a su salida del juicio, se marchaba y respondía a los gritos que, a la vez, pronunciaba la madre de una de sus supuestas víctimas: "Vas camino de la tercera demanda. Su hijo es un drogadicto".