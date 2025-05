Nuria Morán 23 MAY 2025 - 13:27h.

'Vamos a ver' ha hablado con el padre de un menor que fue secuestrado pon una banda juvenil a punta de navaja

El padre del menor de 16 años, alertado por un testigo, consiguió localizar y liberar a su hijo.

Un menor de un barrio de Barcelona fue secuestrado a punta de navaja y retenido durante 40 minutos por una banda juvenil. un testigo que pudo verlo todo y conocía a su padre pudo avisarle de lo que estaba sucediendo e inmediatamente salió son el coche a buscar a su hijo hasta que pudo liberarlo.

Después de estar con sus padres, el menor puso rumbo a la peluquería y el mismo grupo se acerc ó a él: "Me sacaron una navaja y me decían hacia dónde tenía que dirigirme. El chico que me apuntaba era el mismo que me había preguntado antes", relata el menor en su declaración.

La denuncia del padre del menor secuestrado: "No puede pasar que se prime más el interés del menor delincuente que del menor víctima"

La persona de la que hablaban se acercó y obligaron al menor retenido a arrodillarse y a pedirle perdón. Además, le hicieron llamar a otro compañero suyo y le amenazaron. A él, le dijeron que como denunciara habría represalias. Desde entonces vive con miedo, incluso estando solo dentro de su propia casa.

'Vamos a ver' ha hablado en directo con el padre del menor, que nos ha relatado la pesadilla que está viviendo su hijo y toda la familia: "Hasta hace dos días no ha sido capaz ni de ir al colegio. Ahora por fin lo ha hecho, pero hemos tenido que acompañarle", ha comenzado contándonos.

Este padre nos ha contado que los raptores de su hijo están en total libertad: "Pasaron a disposición del juzgado de menores y aquí, el juez número 6 del Juzgado de Menores de Barcelona, no consideró conveniente dar las órdenes de alejamiento porque consideró que no era un delito grave y decidió darle prioridad a la libertad ambulatoria de los menores que a la libertad de l propia víctima. Esto no puede pasar en ningún país, que se prime más el interés del menor delincuente que del menor víctima".

"Son chicos del barrio que se pueden mover por donde quieran porque no hay medidas cautelares y habitualmente lo hacen por la zona en la que está él. Mide con miedo de que cumplan sus amenazas porque mi hijo ya lo ha vivido", denuncia el padre de este menor,