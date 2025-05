Sandra Salinas 29 MAY 2025 - 14:24h.

Patricia Ramírez reivindica el derecho de las víctimas a no ser dañadas por sus agresores, reivindica que los condenados cumplan sus penas y pide que las víctimas se unan para conseguirlo

La emoción de Joaquín Prat al conocer en persona a la madre del pequeño Gabriel: "Pone la carne de gallina estar con Patricia y escucharla"

Patricia Ramírez, madre del pequeño Gabriel Cruz, visita 'Vamos a ver' para lanzar un mensaje y es que, tras confesar que ha pasado ocho años "con miedo", se ha dado cuenta de que hay que posicionarse. Lo supo viendo a los padres de Marta del Castillo que continúan luchando por saber dónde está el cuerpo de su hija.

"Me di cuenta del trabajo ingente que llevan haciendo años, me di cuenta que es muy importante, desde el respeto y la educación, salir a posicionarse y decir qué nos pasa porque si no, nadie lo sabe", decía Patricia, emocionada, y añadía: "Si la víctima no vence el miedo y no dice dónde la dañan, se va a seguir desprotegiendo y dañando".

Para Patricia, le pareció "un acto de valentía" lo que están haciendo los padres de Marta y creyó que ella tenía que dar un paso al frente porque si la denuncia pública que han hecho ha servido para avanzar, quiere seguir haciéndolo: "Es importante que en esto nos podamos juntar todas al víctimas porque no en todo nos podemos juntar, cada uno tiene su particularidad pero luego tenemos unas zonas comunes".

Patricia Ramírez, tras las imágenes de Ana Julia: "No le tengo miedo"

El programa emitía un vídeo en el que veíamos imágenes de Ana Julia Quezada declarando tras la polémica que apunta a que habría conseguido privilegios a cambio de relaciones sexuales en prisión.

Joaquín Prat apuntaba que habían pedido permiso a Patricia para emitir esas imágenes y ella lo había dado, aunque prefería no verlas. Eso sí, dejaba claro cuál es su postura: "No le tengo miedo, sopena que me peda tener ganas, hay cosas que hay que enfrentarlas y a la oscuridad hay que ponerle luz (...) Una sale aunque le revuelvan las tripas".

Patricia Ramírez no puede evitar el enfado y la impotencia

Tras conocer que Ana Julia Quezada, asesina de su hijo, podría tener un teléfono móvil en prisión y que podría participar en un documental, Patricia Ramírez denunció la situación pero no obtuvo resultados.

"¿Esto es justo para mi hijo?", se preguntaba y añadía: "Su empatía es que la fiscal tenía que haber actuado y no estar yo con una abogada o darme una serie de explicaciones mínimo, aunque sea para explicármelo".

"Si vas en diciembre y en mayo están con el documental en lo alto de la mesa…", se quejaba y, hablando de Ana Julia, decía: "Ya me ha hecho lo más gordo que me podía hacer teniendo en cuenta que me ha quitado a mi nano (...) Evidentemente, si sé que me tiene ganas y que hay posibles amenazas también tengo miedo a que me haga daño porque sé que es capaz de hacerlo".

La nueva vida de Patricia Ramírez

Ahora, Patricia estudia Psicología y Criminología y confiesa que es un entorno en el que puede crecer a nivel personal: "Tengo a unos pipiolos alrededor maravilloso, no estoy tanto tiempo en la facultad como me gustaría porque estos meses están siendo duros, pero allí no soy la víctima que se ha presentado aquí en televisión, no soy la madre doliente que está todo el día quejándose, allí construyo, allí bailo, me río".