29 MAY 2025 - 16:19h.

El presunto asesino del barrio de Nou Barris ha declarado frente a la jueza

Vecinas del hombre que ha convivido con el cadáver plastificado de su pareja: "Ella estaba consumida a nivel físico y mental"

El hombre que convivió con el cadáver de su pareja plastificado en el barrio barcelonés de Nou Barris ha declarado ante la jueza después de que ésta decretara prisión permanente. En su declaración, la cual ha emitido 'Vamos a ver', el acusado ha insistido en que él no fue el autor del crimen, y asegura que cuando encontró a su pareja, ella ya estaba sin vida. Según sus propias palabras: "Yo no sé cómo murió. Yo la encontré muerta la mañana del 29 de septiembre de 2024".

Durante su testimonio, el presunto asesino ha defendido que se encontraba en estado de shock tras descubrir el cadáver. Afirma que no fue capaz de reaccionar de forma racional en ese momento y que esa fue la razón por la que no llamó a los servicios de emergencia ni a la policía: "No llamé al médico ni a la policía porque estaba en shock. Me tomé unas pastillas porque todo me parecía un sueño", explicó el hombre ante la magistrada.

El acusado convivió durante ocho meses con el cadáver de su pareja en su domicilio de Barcelona. Según ha declarado, envolvió el cuerpo en bolsas para tratar de demostrar que la muerte no fue consecuencia de una agresión violenta, de malos tratos, ni de un apuñalamiento. "La envolví en bolsas para demostrar que la muerte no fue ni violenta ni por malos tratos ni por apuñalamiento ni por nada", afirmó.

El hombre también explicó que el olor que provenía del cadáver era muy fuerte, por lo que intentó tomar algunas medidas para disimularlo o contenerlo. "Yo no tapié la puerta. Lo que hice fue pintarla y le puse arena en el suelo porque ya salía el olor", aseguró.

La causa de la muerte fue un fuerte traumatismo craneoencefálico

Sin embargo, la causa definitiva de la muerte de la mujer fue un fuerte traumatismo craneoencefálico. Así lo determinaron los Mossos d’Esquadra, que encontraron una herida significativa en la cabeza que demostraría que se trató de una muerte violenta.

En su intento por defender su inocencia, el hombre argumentó que las heridas pudieron deberse a la manipulación del cuerpo después del fallecimiento: "No me he ido a un país sin extradición porque quería demostrar mi inocencia. Cuando envolví el cuerpo se me cayó un par de veces, pero en ningún momento se golpeó en la cabeza", afirmó ante la jueza.