"¿Te parece divertido ir de flor en flor?": la campaña en el metro de Madrid que genera polémica

La Asociación de Familias Numerosas de Madrid ha lanzado una campaña que recorre las marquesinas del metro de Madrid que no ha pasado desapercibida. Bajo el lema "¿Te parece divertido ir de flor en flor?", la organización busca cuestionar los estilos de vida basados en relaciones sin compromiso.

En los carteles también podemos leer frases como "Ahora todos son risas, pero en unos años comerás tú solo en el día de Navidad" o “Ojalá no te confundan, puedes formar una familia y que sea numerosa”.

En una nota de prensa enviada este miércoles, la asociación, que defiende un modelo de familia fundado en el vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer, ha asegurado que el objetivo de la campaña es advertir sobre las consecuencias emocionales de ciertos estilos de vida. En relación con las relaciones sexo-afectivas actuales, la AFNM ha afirmado que “pueden parecer muy atractivas al principio, pero esconden un futuro marcado por la soledad e inestabilidad emocional”.

Además, han señalado que “se trata de denunciar una nueva forma de esclavitud emocional, donde se normaliza el uso continuo de aplicaciones de ligue que incentivan la rotación constante de parejas”.

Criticas a la campaña

Esta es la tercera campaña de la AFNM en la misma línea. Las anteriores llevaban los lemas “Ten más hijos, salva el planeta” y “Se te está pasando el arroz”, también visibles en espacios públicos.

La diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Lorena Morales ha censurado que Metro "permite" estas campañas al tiempo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "niega" la educación afectivo sexual. "¿Por tener varias parejas te vas a quedar solo/a en la vida? ¿Mejor lo aguantas aunque no te trate bien? ¿Este es el mensaje para la juventud?", ha cuestionado en redes sociales.

El cartel que genera una pregunta que no busca respuesta, busca provocar duda e incluso culpa, no ha sentado bien en redes. En la red social "X," muchos usuarios han criticado la campaña por "meterse en la vida de los demás" y promover unos valores anticuados y excluyentes, al no considerar que no todo el mundo ni quiere ni puedo tener descendencia.

Por su parte, desde Metro han esgrimido que la campaña no es suya. "JCDecaux tiene actualmente la concesión publicitaria de las instalaciones de la compañía madrileña, tras haber ganado el concurso público", han aclarado.