El defensor del pueblo ha propuesto crear un banco de ADN para localizar a personas afectadas por el robo de bebés en España

"Representa un avance histórico hacia la verdad, la justicia y la reparación", aseguran las asociaciones de víctimas

Compartir







El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quiere pedirle al Gobierno la creación de un banco nacional de ADN para los padres que vieron como sus hijos fueron robados al nacer con la excusa de que estaban muertos. Sucedió al final de la dictadura y en los primeros años de la transición. Se calcula que hay miles de casos y muchas familias están desesperadas ante la falta de ayuda, informa Noelia Camacho.

En un comunicado que la oficina liderada por Gabilondo ha hecho llegar a la plataforma foro Internacional de víctimas por desapariciones forzadas infantiles Te estamos buscando, el defensor del pueblo ha explicado que la existencia de perfiles de ADN en laboratorios privados "dificulta el cruce de datos y el éxito de las investigaciones". Asimismo recuerda la importancia de integrar también a este banco los perfiles de ADN que actualmente se encuentran en la base de datos del ministerio relativa a la sustracción de recién nacidos.

PUEDE INTERESARTE Los problemas institucionales que complican la búsqueda de la pequeña Khaley Rodríguez Gómez

El banco de ADN que propone el defensor del pueblo para familias afectadas por el robo de bebés

El defensor también ha instado a que dentro de dicho banco estatal se incluyan "todos los supuestos" de perfiles genéticos, con independencia del momento en el que se cometió el presunto delito, puesto que ha tenido conocimiento de sustracciones de menores cometidas a principios de los años noventa, y no solo durante la guerra y la dictadura. "Resulta procedente destacar la necesidad de que no se produzca una asimetría de derechos de los afectados", ha apostillado. Por otro lado, Gabilondo pide que para el acceso gratuito a las pruebas de ADN no sea necesario un requerimiento de la autoridad judicial ni de la Fiscalía.

Por último, el defensor recomienda a Justicia que reciba a las asociaciones de afectados por el robo de bebés, con el fin de que puedan tenerse en cuenta sus observaciones de cara a próximas actuaciones. "Representa un avance histórico hacia la verdad, la justicia y la reparación de quienes sufrimos uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia reciente", celebran por su parte las asociaciones de víctimas.

PUEDE INTERESARTE Investigan un posible secuestro exprés en Málaga

Casos de bebés robados: "Me robaron a mi hijo"

Paula Hernández, madre de un bebé robado, ha contado a 'Informativos Telecinco' cómo le quitaron a su hijo. Según cuenta ella misma, su hijo nació en 1974 en un hospital religioso. Nada más dar a luz, los sanitarios que le atendieron le informaron de que el niño había nacido muerto.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Al testimonio de Paula se suma el de Mari Cruz. En su caso, ella dio a luz en 1980 y pudo disfrutar de su pequeño durante cinco días. Después, el recién nacido desapareció del hospital y el equipo médico le aseguró que el bebé había fallecido. "Mi marido y yo teníamos 21 años, éramos unos críos. Les pedimos que nos dejasen despedirnos de él y nos dijeron 'no, no, no porque está totalmente desfigurado", recuerda Mari Cruz.

Además, esta mujer denuncia que se ha recorrido todos los cementerios y que los restos sin vida de su hijo no están en ninguno de ellos.