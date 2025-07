Juana Rivas cuestiona la legalidad de entregar a un menor con un procesado por maltrato

El equipo jurídico de Juana Rivas plantea debatir la conveniencia de entregar un menor a un padre que será juzgado por presunto maltrato

Juana Rivas pide al juez que escuche a su hijo tras ratificarse la custodia para el padre

Compartir







El equipo jurídico de Juana Rivas, que ha presentado un recurso para que no se ejecute la sentencia que otorga la custodia del hijo menor a su expareja, el italiano Francesco Arcuri, ha planteado debatir la conveniencia de entregar ahora al niño a su padre, que será juzgado en septiembre por presunto maltrato.

El director del equipo jurídico que representa a esta vecina de Maracena (Granada), Carlos Aránguez, ha explicado a 'EFE' que el recurso formalizado la semana pasada ante el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada cuestiona la legalidad y "la moralidad" de devolver al menor, de 11 años, con su padre.

PUEDE INTERESARTE Francesco Arcuri irá a juicio en septiembre por maltrato a sus hijos, según los abogados de Juana Rivas

La solicitud ante el juzgado de Primera Instancia pide que no se ejecute la sentencia que otorga la custodia del niño al padre, y por la que se tendría que trasladar a vivir con él a Italia, al ser su contenido "contrario al orden público" de España.

El equipo de Juana Rivas: "Que en un país se pueda hacer no quiere decir que en España también"

El equipo ha apelado así al artículo 39 del Reglamento del Consejo Europeo que contempla, entres las excepciones para no ejecutar una sentencia que afecta a dos países miembros de la Unión Europea, que el fallo judicial sea contrario al orden público.

PUEDE INTERESARTE Un nuevo tribunal en Italia revisará cuatro denuncias de Juana Rivas contra su expareja, Francesco Arcuri

Este recurso de Aránguez Abogados, al que no ha contestado aún la titular de Primera Instancia 3, busca cuestionar la conveniencia de que un menor se vaya con el padre, que tiene la custodia, y que en septiembre se enfrentará a un juicio por presunto maltrato continuado a sus hijos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Que en un país se pueda hacer no quiere decir que en España también, aquí la ley no permite que un presunto maltratador tenga la custodia de su hijo", ha ejemplificado Aránguez, que además ha vuelto a pedir que la justicia española escuche al menor.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los abogados de Juana Rivas piden analizar si procede o no que España ejecute la sentencia que otorga la custodia del niño al padre

El menor de los dos hijos de la expareja ya declaró en Italia el pasado diciembre, según los letrados de Juana Rivas en unas condiciones que no garantizaban su libertad, y también lo hizo en España el pasado 7 de enero.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En ese momento, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, en funciones de guardia, paralizó de manera provisional que el menor regresase a Italia con su padre, por lo que permanece con la madre y escolarizado en Maracena desde que en diciembre viajó a España a pasar las vacaciones de Navidad.

El equipo jurídico de Juana Rivas ha pedido analizar si procede o no, en estos momentos, que España ejecute la sentencia que otorga la custodia del niño al padre y que supondría que el menor viaje a Italia. La sentencia que establece esta custodia es ejecutable pero no firme, porque está recurrida en Italia por la Fiscalía y por Rivas. Por su parte, Arcuri ha pedido que se ejecute para reencontrarse con el menor, al que no ha visto este año.