El apoyo psicológico que recibe Daniel Sancho y sus videollamadas con sus padres desde la cárcel

Gonzalo Barquilla 30 JUL 2025 - 05:30h.

Daniel Sancho permanece en la cárcel de Surat Thani; sus abogados destacan su rutina, apoyo psicológico y contacto familiar

La realidad en la que viven Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo dos años después del caso Daniel Sancho

Compartir







Daniel Sancho cumplirá el próximo 7 de agosto dos años en prisión provisional por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta. El español de 31 años permanece en la cárcel de Surat Thani a la espera de conocer la sentencia firme del caso, que podría tardar más o menos tiempo, dependiendo de si pasa o no por el Tribunal Supremo de Tailandia. Después de ocho meses de espera, el pasado mes de abril, recibió la primera visita de sus padres, y la única hasta el momento, la de su madre, Silvia Bronchalo. Desde entonces, permanece con su rutina entre rejas, centrado en su salud física y mental.

Conocemos cuál es su situación actual. "Daniel está bien, esperando la resolución del recurso, que lo conoce y sabe perfectamente lo que pone, y está pendiente de que se resuelva. Pero él está bien", explica al portal web de 'Informativos Telecinco' Carmen Balfagón, una de las abogadas del español. "Ha tenido alguna visita de forma particular, donde nosotros no entramos, y mantiene un contacto semanal con su entorno", precisa también a este medio Ramón Chippirrás, otro de los abogados del hijo de Rodolfo Sancho.

Daniel Sancho "mantiene un contacto regular, por un lado, con su padre (todas las llamadas tienen una videollamada), con el equipo jurídico (nosotros hablamos con él una vez a la semana) y con una persona que ejerce como representación desde el punto de vista psicológico", detalla Chippirrás. "Todo esto, más el deporte", añade el letrado.

Triun Arts y Joaquín Campos: Sancho tiene menos visitas y se refugia también en la lectura

En cuanto a otras fuentes consultadas, José Ruz (Triun Arts), autor de 'Daniel Sancho: toda la verdad y nada más que la verdad', confirma también a este medio que "Sancho está bastante fuerte en la actualidad". Coincide en ese punto con lo dicho por su defensa. Y aporta otros detalles sobre su vida carcelaria.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Por lo que me han explicado, hasta hace un mes, sigue en una celda con unos 14 presos. No tengo entendido que tenga una celda para él solo. Además, sé que tiene un amigo, que sería el otro extranjero que hay en el centro penitenciario, y que también está leyendo mucho", apunta el youtuber sevillano, que afirma que tiene entendido que el español no se encuentra bien de ánimo, sino "resignado", y que también mantiene videollamadas semanales con su madre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otro escritor, Joaquín Campos, autor del libro 'Muerte en Tailandia', afirma también en la web de 'Informativos Telecinco' que "las visitas que tiene Sancho cada vez son más reducidas". "Ha recibido visitas de Alice, su asesora, y del periodista Ramón Abarca. Su padre no ha ido a verle a la cárcel. Y su madre solo le fue a ver una vez", concreta el reportero malagueño. Sancho trata de mantener activo su día a día mientras se estudian los recursos presentados.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Las diferencias entre los abogados

Los escritores mencionados coinciden en que la respuesta a esos recursos se conocerá en un plazo no muy largo. "Estimo que puede ser para otoño", comenta Triun Arts. "Será a finales de este año o a principios del que viene", señala Joaquín Campos. Para entender cómo se encuentra el proceso judicial, hay que entender que se han presentado varios recursos. La familia Arrieta presentó en noviembre de 2024 un primer documento pidiendo elevar la condena a pena de muerte o aumentar la indemnización.

En marzo de este año, antes de que venciera el último plazo, la defensa del español presentó un recurso de unas 400 páginas pidiendo reducir la condena y, más recientemente, otro documento pidiendo que otro tribunal distinto del Tribunal de Apelación Región 8 de Phuket revise los recursos, por dudas sobre su imparcialidad, además de la repetición del juicio.

Triun Arts afirma que la defensa de la familia Arrieta considera que los abogados de Sancho habrían cometido dos delitos con ese escrito: "Uno de acusar de corrupción a la Policía de Tailandia, penado de uno a tres años de cárcel. Y otro de acusar de prevaricación y corrupción a los dos jueces del caso, penado de tres a siete años de prisión, según la ley tailandesa".

El caso podría pasar al Tribunal Supremo

La defensa de Daniel Sancho ha subrayado a este medio que están "a la espera de una nueva resolución" tras haber presentado ambas partes los recursos pertinentes: "Él sigue en prisión provisional hasta que no haya sentencia firme. Y las causas con presos se tratan con mayor diligencia, por lo que esperamos conocer pronto la resolución", sentencian los letrados, que destacaron en su último escrito que los codemandantes realizaron "declaraciones falsas contra el acusado" y "tergiversaron" (como consta en los recursos, a los que ha tenido acceso la web de 'Informativos Telecinco'), aunque afirman que, "por ética", entienden y respetan "el trabajo de todos los compañeros", "sin echar por tierra a nadie", como apuntan que les ha ocurrido.

Ahora se verá cuál es el devenir de las apelaciones. El Tribunal de Apelación Región 8 de Phuket (que se encargó del caso tras la Corte Provincial de Ko Samui) se pronunciará tras el verano, según lo previsto. En ese momento, los abogados de Sancho y de la familia Arrieta considerarán si están conformes con la sentencia o si presentan un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, que tendría que decidir si revisa o no la sentencia y ya determinar una sentencia definitiva a la que no cabría recurso.

De pasar a manos del Supremo, Sancho ya sería trasladado a la cárcel de Bangkok. Y si la sentencia sigue siendo la misma -cadena perpetua por asesinato premeditado, unos 50 años según la ley tailandesa-, para ser trasladado a España tendría que pasar en el país asiático unos siete u ocho años y abonar la indemnización que le imponen.