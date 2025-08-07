El Ayuntamiento de Villamalea acuerda por unanimidad pedir la regularización de inmigrantes para todos los que habitan en la localidad

Los grupos municipales de PP, PSOE e IU en el Ayuntamiento de Villamalea (Albacete) han acordado, por unanimidad, pedir la regularización de inmigrantes, al aprobar una moción presentada por la sociedad civil de la localidad, en la que conviven personas de 32 nacionalidades diferentes.

En acuerdo incide en que "sin el trabajo de los inmigrantes, no sería posible que la localidad fuera un referente en el cultivo del champiñón o que sus viñas o sus granjas pudieran seguir adelante".

En sus redes sociales, el Ayuntamiento de Villamalea, ha indicado que el acuerdo se trasladará al Congreso de los Diputados, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Uno de cada cuatro vecinos es inmigrante

También ha colgado en sus redes sociales el texto de la moción, que, según el Consistorio, busca reflejar la riqueza que la inmigración aporta a la localidad El Ayuntamiento de Villamalea, del que es alcalde José Núñez (PP), detalla que en este municipio de unos 4.000 hay personas de hasta 32 nacionalidades diferentes y que uno de cada cuatro vecinos es inmigrante.

El documento aprobado pone de manifiesto "la dura situación que viven muchas personas en situación irregular pese a trabajar en nuestra localidad" y destaca que el acuerdo plenario ha sido consensuado con entidades de Villamalea como asociaciones juveniles, de jubilados, de mujeres, parroquiales, Cáritas de Albacete o asociaciones de personas con discapacidad y los servicios sociales de Atención Primaria del municipio.

También señala que es "motivo de justicia reconocer como ciudadanos a las personas que ya viven y trabajan aquí" y los tres grupos con representación en la Corporación municipal piden que no se deje que Een Villamalea nadie siga siendo invisible".