La Fundación Franz Weber ha avanzado esta este jueves que incluirá en su actualización del Informe Alternativo al Estado las promociones de acceso de niños a la corrida de toros de Inca, algo que se trasladará al Comité de los Derechos del Niño (CDN) --organismo dependiente de la ONU--.

La organización animalista ha apuntado que estos eventos "vulneran de forma flagrante" las objeciones formuladas por el CDN a España en 2018, según ha explicado en un comunicado.

Asismismo, han manifestado que Inca se ha declarado como 'Ciudad Amiga de la Infancia' y por lo tanto debe hacer cumplir "todas las recomendaciones y comentarios" realizados por el máximo organismo internacional en la materia, el CDN.

La fundación ha subrayado que la localidad dispone de un Plan Local de Infancia y Adolescencia que incorpora entre sus ejes "la defensa de estos grupos vulnerables" y por ello el pleno municipal "debería exigir una modificación legislativa al Govern para impedir de nuevo estos accesos a violencia real". La ONG ha enfatizado que la educación, en el Estado español, sigue un modelo de "corresponsabilidad legal y social", donde las familias y las administraciones públicas "comparten responsabilidades".

"Ante la existencia de una clara minoría de adultos que lleva a sus hijos a una actividad de violencia real sobre animales, los poderes públicos deben actuar en cumplimiento de las objeciones formuladas por organismos internacionales como el CDN, pues padres y madres no disponen de un derecho absoluto sobre los menores", han argumentado.

En el caso de Baleares han señalado que es "especialmente paradigmático", dado que la tauromaquia se localiza solo en dos localidades como la propia Inca y Palma, que mantienen sendas plazas de toros en "clara infrautilización", con apenas "unas pocas jornadas de ocupación al año" frente a lo que han propuesto que "podría ser un espacio multiusos con programación social, musical y cultural durante todo un ejercicio".

"Por ello, Inca será uno de los ejemplos de especial atención, por el regalo de entradas a menores ante la corrida de toros del pasado mes de abril y por una promoción similar, limitada a 100 tickets, para la convocatoria prevista este domingo 3 de agosto", han puntualizado.