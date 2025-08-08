Los agentes localizaron a siete víctimas de explotación sexual, cuatro de ellas en situación irregular en España.

La Policía Nacional ha liberado a siete mujeres explotadas sexualmente en un prostíbulo/domicilio situado en la localidad de Torre Pacheco y ha detenido a un hombre, a quien se le imputa la comisión de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, relativos a la prostitución, contra los derechos de los trabajadores y contra la salud pública, al considerado el responsable de explotar sexualmente a mujeres extranjeras.

La investigación se inició a principios de febrero, tras localizar agentes de la Policía Nacional a una mujer que aseguraba haber sido víctima, junto a otras muchas, de explotación sexual en un prostíbulo privado, situado en dicha localidad.

La víctima manifestó a los agentes cómo comenzó a ejercer la prostitución en ese prostíbulo bajo unas condiciones opacas, abusivas y restrictivas de derechos en el que apenas tenía libertad de movimiento ni poder de decisión, donde tenía que estar disponible las 24 horas día los siete días de la semana, e incluso era vigilada a través de cámaras.

La investigación de la Policía Nacional culminó el pasado miércoles agosto con la entrada y registro en el prostíbulo que permitió la intervención de numerosos efectos relacionados con la explotación sexual de mujeres extranjeras, dispositivos electrónicos, más de 9.000 euros en efectivo, sustancias sintéticas sometidas a fiscalización y control y fármacos anabólicos. Los agentes localizaron a siete víctimas de explotación sexual, cuatro de ellas en situación irregular en España.

Tras el registro, los agentes procedieron a la detención del principal responsable de los hechos, que ha sido puesto a disposición judicial este viernes, decretándose su inmediato ingreso en prisión provisional.

Las víctimas de explotación sexual fueron atendidas por la ONG APRAMP, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.

Los agentes de la Policía Nacional continúan con las gestiones para la localización, identificación y asistencia de otras posibles víctimas de explotación sexual.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica '900105090' y el correo 'trata@policia.es' para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.