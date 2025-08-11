Declarado un incendio en Navalmoralejo, que alcanza el nivel 2 por posible afectación del humo

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse alejada mientras avanzan las labores de extinción

Un incendio forestal se ha declarado este lunes en el término municipal de Navalmoralejo (Toledo), que en la actualidad está en situación operativa nivel 2 por posible afección a infraestructuras y llegada de humo a la población.

Según el Sistema de Información de Incendios (Fidias) de Castilla-La Mancha, el incendio se ha detectado en el paraje 'Campana' de Navalmorajelo a las 16:34 horas, cuando una llamada particular ha avisado de la columna de humo que ha originado el siniestro.

En estos momentos trabajan en la extinción del incendio ocho medios, tres aéreos y cinco terrestres, y 38 efectivos, si bien desde su detección han participado ya 21 medios -cinco de ellos aéreos- y un total de 85 efectivos.

El Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha recomendado, en sus redes sociales, adoptar medidas de alejamiento a la población.