Un hombre ha resultado herido de gravedad al sufrir quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos

Incendio en Tres Cantos, en Madrid: desalojan dos urbanizaciones y se incorpora la UME a las labores de extinción

Un hombre ha sufrido quemaduras en el 98 % de su cuerpo en el incendio que se ha declarado este lunes por la tarde en la localidad madrileña de Tres Cantos. Emergencias 112 ha informado de que el hombre ha sido atendido por asistencias del SUMMA y trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de la Guardia Civil.

Asimismo, ha sido atendido también un varón de 83 años con dolor torácico. El incendio ha obligado a desalojar dos urbanizaciones próximas al fuego, las de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, y la UME se ha incorporado a su extinción, en la que trabajan 23 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y 11 del Ayuntamiento de la capital.

Según ha informado Emergencias 112 en su cuenta de X, el desalojo se ha producido después de que se haya declarado la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (Infoma).

La UME se une a las labores de extinción

La Comunidad de Madrid, que dirige la emergencia, ha solicitado la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ya se ha incorporado a las labores de extinción, como ha confirmado en su cuenta de X el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.