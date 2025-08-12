Los bomberos y la UME consiguen perimetrar el fuego aunque con focos calientes que mantienen el incendio activo

Un hombre sufre quemaduras en el 98% de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos

El fuego, que ha comenzado arrasar el norte de Madrid, en Tres Cantos, ha avanzado con una ferocidad tremenda, "como nunca habíamos conocido". El amplio despliegue que se ha mantenido durante la noche, ha permitido "perimetrar" el incendio, aunque hay varios "focos activos con muchos puntos calientes". La información en vídeo del periodista Sergi Pau.

"Es un incendio que ha tenido una característica explosiva debido a una tormenta seca que ha generado unos vientos por encima de los 70 kilómetros por hora y una velocidad de avance como nunca habíamos conocido", ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo.

El fuego sorprendió a los vecinos de Tres Cantos en Madrid poco antes de las 8.00 de la tarde de este lunes, que han contado cómo "llegó la Guardia Civil y nos ha dicho a gritos que nos fuéramos, que nos fuéramos y las casas de abajo ya se estaban quemando."

El paisaje se convertía en una zona de pradera en llamas que se iba consumiendo rápidamente avanzando rápidamente hacia varias viviendas por las fuertes rachas de viento. "Ha tenido un avance explosivo, en apenas 40 minutos ha avanzado 6 kilómetros", han confirmado . Obligando a desalojar las urbanizaciones de Fuente, El Fresno y Soto de Viñuelas.

Dos heridos, uno de ellos en estado muy grave con quemaduras en el 98 % de su cuerpo

La peligrosa situación obligó a desplegar un dispositivo al que se ha incorporado la UME, que ha estado trabajando toda la noche sin descanso junto con 14 dotaciones de bomberos autonómicos. Ante una jornada con condiciones muy adversas.

"Hay dos heridos, uno de ellos muy grave, con quemaduras en el 98 % de su cuerpo que está hospitalizado en el Hospital de la Paz, el otro, es un hombre de 83 años que fue trasladado con un fuerte dolor torácico. Los vecinos desalojados han pasado la noche en un centro deportivo muy cercano y sabemos que el fuego ha afectado a un número indeterminado de viviendas", según ha contado el periodista de Informativos Telecinco, Sergi Pau, desde la localidad madrileña afectada por el siniestro.

A la espera de hacer esa primera evaluación. Ahora trabajan los equipos terrestres porque esta noche los efectivos aéreos se han tenido que retirar por falta de visibilidad.

El dispositivo desplegado en la zona ha conseguido perimetrar el incendio y evitar su avance hacia la carretera M-607, que fue cortada en el kilómetro 16 en sentido salida y en el punto kilométrico 32 en sentido entrada. Este martes por la mañana ya ha sido reabierta y se permite circular por estas vías, según fuentes del 112 Madrid.