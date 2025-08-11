El incendio forestal de Chandrexa de Queixa, Ourense, se mantiene sin control desde el viernes

El incendio en León, los vecinos regresan a sus casas en Carucedo y Las Médulas: "Esto nos va a cambiar la vida"

Compartir







OurenseEl incendio forestal de Chandrexa de Queixa (Ourense), que se mantiene sin control desde el viernes, ha alcanzado las mil hectáreas quemadas, según las últimas estimaciones que ha hecho públicas la Consellería de Medio Rural.

El fuego se decretó en la parroquia de Requeixo, en el Macizo Central ourensano, y para combatirlo se han movilizado, hasta el momento, 12 técnicos, 40 agentes, 66 brigadas, 34 motobombas, 6 palas, 4 unidades técnicas de apoyo, 12 helicópteros y 10 aviones.

En la provincia de Ourense también sigue activo desde este domingo por la tarde un incendio en Mormentelos, en el municipio de Vilariño de Conso con 120 hectáreas de superficie afectada.

Está estabilizado en Ourense el de Maceda-Castro de Escuadro, con 400 hectáreas, y controlado el de Padrenda, con 40 hectáreas.

Otros punto de Galicia

En A Coruña se mantiene estabilizado el de Monfero-Queixeiro, que afecta al Parque Natural de las Fragas do Eume y ha quemado 5 hectáreas.

En Lugo se ha controlado el de A Fonsagrada-Monteseiro (150 hectáreas) desde este domingo y en Pontevedra se encuentra estabilizado el de A Estrada-Souto, con 20 hectáreas afectadas.

PUEDE INTERESARTE El incendio de Zamora que desalojó 850 vecinos evoluciona favorablemente: el fuego podría haber sido intencionado

La Consellería de Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.