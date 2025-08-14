“La situación está complicada porque si fuera solo en un pueblo se podría apagar, pero es que es en todos estos pueblos”

Última hora de los incendios forestales| El incendio de Molezuelas de la Carballeda, Zamora, el más grande de toda la historia de España

España permanece desbordada ante la oleada de incendios simultáneos que se registran en los últimos días. En Galicia, donde Francia ha enviado dos aviones de refuerzo, la zona que más preocupa en estos momentos está en la provincia de Ourense, con escenas de verdadero riesgo ante la proximidad del fuego a las viviendas en el municipio de Monterrei, como informa en el vídeo Jorge Bergantiños. El incendio comenzó en Oímbra, pero los vientos, muy cambiantes, han provocado múltiples focos, arrasando ya 5.000 hectáreas calcinadas.

Ante la situación, a la carrera y prácticamente sin material, haciendo uso de aquello que tienen al alcance, muchos afectados se han lanzado a hacer frente a las llamas para intentar contener el incendio que amenaza sus casas a la espera de la ayuda.

“Imparable. Tan pronto está ardiendo en un sitio como ardiendo en otro”, señalan los vecinos, resignados a la “impotencia” de ver cómo el fuego avanza sin control rodeando su hogar.

Los vecinos afectados por los incendios en Ourense, desbordados

Tratando de contribuir a la espera de la llegada de los profesionales, algunos han intentado “refrescar” la zona para intentar “hacer algo”; una situación desbordante a la que se une la frustración de no poder ayudar a aplacar el avance del fuego.

“Está el pueblo rodeado y se encuentra una impotente porque estoy enferma y no puedo hacer nada”, cuenta una vecina en A Mezquita, perteneciente a la comarca de Viana, en el extremo suroriental de Ourense, donde reina la preocupación, como en otros pueblos de la provincia.

“La situación está complicada porque si fuera solo en un pueblo se podría apagar, pero es que es en todos estos pueblos”, señalan, apuntando que el incendio se acerca sin control a las casas más cercanas al monte:

“La mía está ahí y ahora a ver si podremos cortar para que no avance hacia otras casas más abajo”, cuenta un vecino, señalando el escenario que tiene delante. En el lugar, son los propios vecinos, con la coordinación de la Guardia Civil, los que se dejan la piel y arriesgan su vida contra las llamas para defender lo suyo.