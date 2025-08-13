Hay siete comunidades con fuegos activos y más de 8.000 evacuados: dos personas han muerto en la oleada de incendios

España en llamas: Mañueco no usó el servicio Es-Alert para avisar del incendio en Molezuelas tampoco cederá la gestión al Gobierno

Los incendios continúan extendiéndose en España, impulsados por la ola de calor y las rachas de viento. Hay siete comunidades con fuegos activos y más de 8.000 evacuados. Su impacto, que ya se ha cobrado dos muertos, –uno en Tres Cantos, Madrid, y otro en León–, sobrecoge tanto desde el terreno como desde lo más alto, como muestra la comparativa entre las imágenes a vista de satélite de cómo se veía la Península el 7 de agosto y cómo se ve ahora.

Con esa perspectiva satelital, se aprecian los focos más importantes y los que más preocupan en estos momentos, observándose cómo Zamora, León, Ourense, Cáceres o Tarifa han sido uno de los puntos más castigados y asolados por las llamas.

El viento, el peor enemigo de los incendios

En la lucha incansable contra el fuego, los bomberos de una y otra comunidad autónoma se afanan en el combate frente a las llamas, que en una y otra región han sido impulsadas por el viento, que se ha convertido en el peor enemigo para todos los efectivos desplegados en las áreas afectadas.

Prueba de ello es el incendio de Puercas, en Zamora, donde un cambio en su dirección provocó que las llamas se lanzaran sobre otra localidad de la provincia, Abejera de Tábara, donde ahora se está viviendo un auténtico drama, con heridos por quemaduras, varios intoxicados y muchas casas ardiendo.

Ante el avance de las llamas, el pueblo se unieron a los bomberos y a la UME en el intento de frenar el fuego que devora la zona, como informan en el vídeo María Benito y David Jiménez.

Armados con palas, rastrillos y todo tipo de utensilios, trataron de hacer frente al fuego. Cuatro de los seis heridos registrados en el incendio de la localidad iban en un vehículo que quedó completamente destruido y arrasado por las llamas. Ahora, apenas queda su estructura en escenario marcado por un manto negro y el humo que continúa en el lugar.

Desolación ante el avance de los incendios

De igual modo, en Molezuelas de la Carballeda, en otro de los incendios que arrasa Zamora afectando a varias localidades, la lucha es desigual porque los efectivos de la UME, bomberos y brigadas forestales no dan abasto. Tampoco hay suficiente maquinaria pesada y entre los afectados domina el “miedo” y “la impotencia��”, como señalan ante nuestras cámaras.

Junto a las ruinas que ha dejado el fuego, muchos vecinos de Molezuelas se quedaron a ayudar: “Esto era el infierno. A eso le sumas el humo que había, que no hay quien respire”, relatan.

Un panorama similar se reproducía en Puercas y Abejera, en la Sierra de la Culebra. En los momentos de la evacuación, con las llamas ya en el casco urbano, los vecinos se veían obligados a alejarse de sus casas.

“Llegar aquí al medio del pueblo y ver a todo el mundo aquí… Horrible, no quiero recordarlo”, relata una vecina sin poder continuar.

Los que se quedaron trataron de “hacer cortafuegos, ayudando a las cuadrillas”, uniéndose a los efectivos para enfrentar las llamas; unas tareas que no evitaron que ardieran algunas casas y varias naves.

“En la casa de mis padres se debió quemar casi todo, o la mitad por los menos”, nos cuenta un vecino, sin poder contener las lágrimas.

En la lucha contra el fuego y en la huida, seis personas resultaron heridas. Ahora, sin que el calor cese y vigilando al viento, las labores de extinción prosiguen en medio de un sentimiento de incertidumbre y desamparo.