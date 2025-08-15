El incendio de Genestoso concentra la extinción en Asturias, con otros 3 fuegos activos

El Principado de Asturias mantiene este viernes el riesgo 'extremo' por incendios forestales en nueve municipios

Las labores de extinción continúan concentrándose en el incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea, donde durante la noche se ha hecho un intenso trabajo

AsturiasEl incendio forestal de la zona de Genestoso, en Cangas del Narcea, concentra las tareas de extinción del operativo que este viernes trabaja en Asturias para intentar extinguir el fuego, que también se encuentra activo en Bezanes (Caso), Faedo (Quirós) y Camarmeña (Cabrales), informa el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Además de los 4 incendios activos, en la comunidad, en situación de riesgo extremo de incendios por altas temperaturas, otros cuatro incendios forestales están controlados y continúan en revisión por parte de personal de Bomberos del SEPA y personal de la guardería de Medio Natural.

Las labores de extinción continúan concentrándose en el incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea, donde durante la noche se ha hecho un intenso trabajo con empleo de fuego técnico que ha permitido asegurar el flanco cercano a la población.

Allí permaneció desplegado un amplio dispositivo con efectivos de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) de Tineo, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Bomberos del SEPA y varias cuadrillas de la empresa forestal Valledor.

A lo largo de la jornada continuarán concentrándose los esfuerzos en este incendio, con un nuevo foco al este donde, si las condiciones meteorológicas lo permiten, trabajaran los helicópteros de bomberos del SEPA.

También permanecen activos el incendio de Bezanes (Caso), el de Faedo (Quirós) y Camarmeña en (Cabrales) donde continúa cerrada la Ruta del Cares, cuyos fuegos se encuentran en zonas altas e inaccesible por tierra y afectan fundamentalmente a matorral.

El 112 Asturias ha señalado que el caso de los cuatro incendios controlados, en Cangas del Narcea y Coaña, las tareas se centran esta jornada en asegurar, enfriar y consolidar los perímetros para evitar reproducciones, ante las previsiones meteorológicas, con altas temperaturas, viento sur y baja humedad relativa.

Además, personal de la guardería, de bomberos y la Unidad de Drones se desplazarán a Degaña para continuar las labores de vigilancia en la zona limítrofe con el incendio de Anllares del Sil en León.

Nueve municipios en riesgo extremo de incendios forestales

El Principado de Asturias mantiene este viernes el riesgo 'extremo' por incendios forestales en nueve municipios: Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz y Villayón. El resto de la comunidad se encuentra en riesgo muy alto, según los datos que ha facilitado el Ejecutivo.

Las autoridades han recordado a la población extremar las precauciones ante el aumento de las temperaturas y la baja humedad relativa, y han reiterado la prohibición de quemas, encender fuego en espacios abiertos o utilizar material pirotécnico y maquinaria en zona forestal.

El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.