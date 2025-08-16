Adif informa que debido a la evolución de los incendios en Ourense, durante la tarde de este sábado tampoco se restablecerá el servicio ferroviario

Última hora de los incendios en España, en directo | Pedro Sánchez se desplazará el domingo a las zonas afectadas en Ourense y León

MadridEl Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado que hoy tampoco habrá servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia, y se ha mostrado sorprendido porque en condiciones similares se mantengan abiertas las carreteras.

"Se confirma que hoy tampoco habrá servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia", ha afirmado Puente este sábado en la red social X.

Ha añadido: "Respetamos las decisiones de protección civil, aunque no deje de sorprendernos que en condiciones similares se mantengan abiertas carreteras, con claro riesgo para la seguridad de las personas".

"No hay tantos autobuses"

Puente ha recordado a los que piden un servicio de autobuses para suplir los trenes que no pueden usar la línea de alta velocidad Madrid Galicia que "el primer día lo hicimos. Nos cortaron la carretera, cosa probable de nuevo, lo que es aún peor para los viajeros que se quedan tirados".

El Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha indicado que "⁠no se trata de suplir un tren o 4 trenes con autobuses. Se trata de proporcionar ese servicio a miles de personas. Necesitaríamos un operativo importante y complejo del que no disponemos. No hay tantos buses listos para ser contratados ni tenemos capacidad".

Interrumpida desde el jueves

La circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa interrumpida desde el jueves. Anteriormente, había sufrido la vía cortes intermitentes.

Según ha informado Adif este sábado en la red social X a las 9.00 horas, además de la línea de alta velocidad, están afectados a causa de los incendios forestales otros tres tramos de vía, uno el de Herradón-La Cañada-Ávila, en la línea Madrid-Ávila; otro entre Monterufado-Villamartín, en la línea León-Monforte de Lemos; y un tercero entre Carbajales-Serracín de Aliste, en la línea Zamora-Sanabria.

Según explicó ayer Puente, la vía férrea entre Madrid y Galicia estaba operativa al 100 %, tras haberlo verificado Adif con una máquina exploradora que mantiene activa 24 horas, pero que, por ella no circulaban trenes, por recomendación de protección civil y bomberos.