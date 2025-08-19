Las principales afectaciones están en Castilla y León, Extremadura y Galicia, pero también en Asturias y Madrid

Última hora de los incendios en España: el fuego arrasa 350.000 hectáreas, casi medio millón de campos de fútbol

La oleada de incendios que continúa afectando a distintos puntos de España mantiene a más de una decena de carreteras cortadas por el riesgo y la peligrosidad de las llamas. El fuego, que continúa causando estragos y arrasando hectáreas especialmente en Galicia, Castilla y León y Extremadura, también se extiende con focos activos en Asturias y Madrid, donde ayer, lunes 18 de agosto, se declaraba un fuego en Colmenar Viejo, en una zona colindante al que asoló Tres Cantos, obligando también a desalojar viviendas.

Con las llamas consumiendo cada vez más terreno y dejando a su paso un escenario desolador que sume en el desconsuelo a miles y miles de vecinos en las zonas afectadas, ya son cuatro las víctimas mortales de la ola de incendios sin precedentes que vive España este verano. La última víctima es un bombero fallecido en Espinoso de Compludo, en Ponferada, León, tras un accidente al volcar una autobomba cuando regresaba de las labores de extinción del incendio de Yeres.

Por tierra y por aire, los efectivos desplegados en cada área cercada por los incendios continúan trabajando sin descanso, siendo en la mayor parte de los casos el viento, con sus rachas cambiantes, el principal enemigo.

Las carreteras cortadas por los incendios forestales

Ante el escenario y el avance de las llamas en muchos de los focos activos, multitud de vecinos han enfrentado ya evacuaciones o confinamientos por la cercanía del fuego a sus casas y los efectos del humo. Además, muchos han visto como algunos de los principales accesos a sus lugares de residencia también se han visto bloqueados o cerrados al tránsito.

Concretamente, según la DGT, actualmente hay 15 carreteras que permanecen cortadas al tráfico por los incendios forestales.

En León:

N-621, LE-2703, Portilla de la Reina

LE-2711, Retuerto

LE-164 Yebra

LE-5228 Salas de los Barrios

LE-4212, Cariseda

LE-7311, Nogar

En Zamora:

N-525, ZA-103, San martín de castañeda

ZA-104 Ribadelago

En Cáceres:

CC-224 Hervás

CC-234 Valdastillas

En Ourense:

N-525 A Gudiña

En Asturias:

CO-4 Covadonga

En Madrid:

M-104 Iberdrola

Ante la situación, desde la DGT llaman a “evitar circular por las zonas afectadas y sus entornos”.