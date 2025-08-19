Las carreteras cortadas por los incendios forestales en España: 15 vías permanecen cerradas al tráfico
Las principales afectaciones están en Castilla y León, Extremadura y Galicia, pero también en Asturias y Madrid
Última hora de los incendios en España: el fuego arrasa 350.000 hectáreas, casi medio millón de campos de fútbol
La oleada de incendios que continúa afectando a distintos puntos de España mantiene a más de una decena de carreteras cortadas por el riesgo y la peligrosidad de las llamas. El fuego, que continúa causando estragos y arrasando hectáreas especialmente en Galicia, Castilla y León y Extremadura, también se extiende con focos activos en Asturias y Madrid, donde ayer, lunes 18 de agosto, se declaraba un fuego en Colmenar Viejo, en una zona colindante al que asoló Tres Cantos, obligando también a desalojar viviendas.
Con las llamas consumiendo cada vez más terreno y dejando a su paso un escenario desolador que sume en el desconsuelo a miles y miles de vecinos en las zonas afectadas, ya son cuatro las víctimas mortales de la ola de incendios sin precedentes que vive España este verano. La última víctima es un bombero fallecido en Espinoso de Compludo, en Ponferada, León, tras un accidente al volcar una autobomba cuando regresaba de las labores de extinción del incendio de Yeres.
Por tierra y por aire, los efectivos desplegados en cada área cercada por los incendios continúan trabajando sin descanso, siendo en la mayor parte de los casos el viento, con sus rachas cambiantes, el principal enemigo.
Las carreteras cortadas por los incendios forestales
Ante el escenario y el avance de las llamas en muchos de los focos activos, multitud de vecinos han enfrentado ya evacuaciones o confinamientos por la cercanía del fuego a sus casas y los efectos del humo. Además, muchos han visto como algunos de los principales accesos a sus lugares de residencia también se han visto bloqueados o cerrados al tránsito.
Concretamente, según la DGT, actualmente hay 15 carreteras que permanecen cortadas al tráfico por los incendios forestales.
En León:
- N-621, LE-2703, Portilla de la Reina
- LE-2711, Retuerto
- LE-164 Yebra
- LE-5228 Salas de los Barrios
- LE-4212, Cariseda
- LE-7311, Nogar
En Zamora:
- N-525, ZA-103, San martín de castañeda
- ZA-104 Ribadelago
En Cáceres:
- CC-224 Hervás
- CC-234 Valdastillas
En Ourense:
- N-525 A Gudiña
En Asturias:
- CO-4 Covadonga
En Madrid:
- M-104 Iberdrola
Ante la situación, desde la DGT llaman a “evitar circular por las zonas afectadas y sus entornos”.