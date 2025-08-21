TardeAR 21 AGO 2025 - 17:41h.

‘Tardear’ ha obtenido en exclusiva el testimonio de la expareja del presunto autor del crimen de Noelia, la joven hallada muerta en Avilés

El calvario de un invidente que ha sido golpeado por tres ladrones en Almería: "Lo que quiero es que no me amenacen"

Compartir







El programa ‘Tardear’ ha obtenido en exclusiva el testimonio de la expareja del presunto autor del crimen de Noelia, la joven hallada muerta en su vivienda de Avilés. El hombre, que hoy ha pasado a disposición judicial, sigue rodeado de incógnitas en cuanto al posible móvil del asesinato.

La exnovia, que convivió durante varios años con el sospechoso antes de que este iniciara una relación con la víctima, lo describió como una persona trabajadora y tranquila: “Nunca me levantó la mano, nunca me hizo nada. Siempre fue una persona muy buena y muy trabajadora. No iba de bar en bar, y cuando dejó trabajos fue porque no le pagaban bien”.

Pese a la brutalidad del crimen, la mujer insistió en defender su carácter, asegurando que desconoce qué pudo ocurrir para que se produjera el asesinato.

El relato de las horas posteriores al crimen

La pareja de Noelia fue quien encontró el cuerpo ensangrentado en la cocina de la vivienda. El presunto asesino ya no estaba allí. Tras abandonar la casa llamó a varios taxis y se dirigió a un bar cercano, a apenas siete minutos de la escena del crimen.

Compañeros de trabajo han confirmado que el hombre trabajaba como camarero y que ese día tenía libre. En el establecimiento donde acudió tras el crimen habría confesado los hechos, y más tarde acabaría en el calabozo por una agresión ocurrida esa misma noche.

Un caso aún sin esclarecer

La Policía investiga los hechos y trata de determinar qué motivó el asesinato. Mientras tanto, el testimonio de la expareja añade un elemento de desconcierto al caso: quienes lo conocían de cerca lo describen como alguien “normal” y trabajador, sin antecedentes de violencia hacia sus parejas.

El caso sigue abierto y la justicia deberá esclarecer qué ocurrió en las horas previas al crimen y cuál fue el detonante de un suceso que ha conmocionado a la localidad.