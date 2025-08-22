TardeAR 22 AGO 2025 - 16:55h.

El hombre asegura hablar con extraterrestres y con el sol, mientras convierte la vida de la comunidad en un infierno a base de gritos, destrozos y amenazas

En Roquetas de Mar, Almería, los vecinos de una comunidad viven una auténtica película de miedo. El protagonista es un hombre de su bloque que asegura hablar con extraterrestres y con el sol, mientras convierte la vida de la comunidad en un infierno a base de gritos, destrozos y amenazas.

Los residentes relatan en directo a 'Tardear' que este peculiar vecino vacía extintores, deja suciedad y hasta sangre en las zonas comunes, golpea piedras en plena madrugada y pone música a todo volumen. “Yo ya le tengo fobia a mi propia casa”, confiesa una de las vecinas, que asegura vivir en tensión constante.

La situación, que empezó como un problema de convivencia, se ha convertido en un caso de seguridad. El hombre ha amenazado con cuchillos, blandido un hacha delante de sus vecinos e incluso llegó a enfrentarse a un Guardia Civil, al que hirió en una intervención. “Si se lo hace a un agente, ¿qué no podrá hacer con un niño?”, se preguntan los residentes, preocupados por los más pequeños de la urbanización.

El hombre ha sido detenido, pero temen que regrese

Algunos, como Susana, cuentan escenas de auténtico terror: “Se pasó un hacha por la lengua y me dijo que venía a matarme, como en ‘El resplandor”. Otros recuerdan sus delirios más inquietantes: “Le hemos oído gritar que tenía que hacer tres sacrificios humanos”.

La Guardia Civil ha tenido que acudir más de un centenar de veces en los últimos años, según explican los propios vecinos, que acumulan decenas de denuncias. Aunque el hombre fue detenido hace unos días, temen que regrese “recargado de energía del más allá”.

“Esto ya no es convivencia, es supervivencia”, resumen los afectados, que piden ayuda urgente a las autoridades para poner fin a esta pesadilla vecinal.